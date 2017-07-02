Число погибших в ДТП с автобусом в Татарстане увеличилось до 13

Четверо из 13 пострадавших в результате аварии под Заинском находятся в тяжёлом состоянии.

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане погибло 13 человек, ранее сообщалось о десяти жертвах ДТП.

Всего в автобусе находилось 28 человек, из них 13 погибли, 13 получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщал Лайф, авария произошла в нескольких километрах от города Заинска. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск. От удара автобус скатился в кювет и опрокинулся на бок. Обе машины загорелись. Ранее Лайф публиковал список пострадавших.

Водитель попавшего в ДТП автобуса выжил и даёт показания полиции.