На Москву может пролиться до трети месячной нормы осадков 2 июля

По информации синоптиков, в ближайшие сутки столичный регион ожидают интенсивные затяжные дожди.

Москва и Московская область продолжают оставаться во власти ненастной погоды. И хотя новой мощной грозы, сильного ветра и града не ожидается, в столичном регионе могут пройти интенсивные и даже затяжные дожди. Уже в ближайшие сутки на Москву может пролиться до трети месячной нормы осадков. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— На Москву может пролиться до 23–28 мм, а это 1/3 месячной нормы июля, что наряду со свежим северо-восточным ветром понизит температурный фон до майской климатической нормы, столбики термометров окажутся на 5 градусов ниже положенного по климату макушки лета, — уточнил Евгений Тишковец.

Как добавил метеоролог, температура воздуха в столице в течение воскресенья будет в пределах +17…+19°, в Подмосковье +15…+20°. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление немного повысится — до 737 мм рт. ст.

Как ранее сообщал Лайф, в течение утра 2 июля по Москве действует экстренное предупреждение. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду.