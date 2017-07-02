В МВД Татарстана планируют задержать водителей грузовика и автобуса после ДТП

По версии, ранее выдвинутой правоохранителями, водитель общественного транспорта мог быть ослеплён проезжающей фурой.

Представители МВД Татарстана сообщили, что планируют задержать водителя грузовика и двух водителей автобуса, которые попали в аварию на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск. По последним данным, в результате столкновения погибло 13 человек, ещё 12 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

— Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жёсткой сцепке автомобилем КамАЗ, — отмечается в сообщении.

Как установили правоохранители, водители автобуса подсаживали попутчиков. Поэтому общее число пассажиров устанавливается. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, которое возбудили после ДТП.