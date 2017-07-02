Кот Ахилл предсказал победу Германии в финале Кубка конфедераций

Как сообщает эрмитажный ветеринар, известный хвостатый без колебаний сделал выбор.

Глухой кот из Эрмитажа, который прославился своими предсказаниями, определился с победителем Кубка конфедераций. По мнению животного, им станет Германия. По словам ветеринара Анны Кондратьевой, в процессе приняли участие журналисты.

— Мы предложили журналистам поставить около домиков флаги, чтобы не было каких-то сомнений с их стороны, — заявила врач.

Кондратьева отметила, что Ахилл молниеносно выбрал домик с флагом Германии.

После предсказания у всех эрмитажных котов состоялся торжественный завтрак. Сегодня станет известно, удалось ли Ахиллу снова сделать точный прогноз.

Ветеринар также поделилась, что после обретения популярности у кота появились желающие взять его в семью. Судьба Ахилла решится в скором времени.

Финальный матч Кубка конфедераций, на котором встретятся сборные Германии и Чили, начнётся сегодня в 21:00 по мск.