"Убирай купальник". Синоптики призвали не ждать лета в Центральной России

Ранее метеорологи признали июнь текущего года самым холодным за последние 14 лет.

Синоптики призвали не ждать жаркого лета и зноя в Центральной России. По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, самое тёплое время года будет "скомканным". Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Специалист не уверен, что купальный сезон в этом году вообще будет открыт.

— На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под +25...+30 градусов, — отметил специалист.

Ранее синоптики признали июнь текущего года самым холодным за последние 14 лет. Сегодня, 2 июля, температура воздуха в столице будет в пределах +17…+19°C, в Подмосковье +15…+20°C. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление немного повысится — до 737 мм рт. ст.