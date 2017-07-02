Захарова предупредила о старте пропагандистской кампании против властей Сирии

По словам дипломата, противники Башара Асада с каждым днём будут публиковать всё больше фальшивых видеороликов о применении Дамаском химоружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила на своей странице в "Фейсбуке" скриншот видеозаписи, на которой якобы приводятся доказательства использования властями Сирии химического оружия. По словам дипломата, российский МИД не только предупреждал, что кампания по дискредитации сирийских властей может начаться в ближайшее время, но и что количество подобных пропагандистских видео и откровенных фальшивок будет только увеличиваться.

— Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная, — написала Мария Захарова.

Как ранее сообщил Лайф, власти США распространили информацию, что правительство Сирии во главе с Башаром Асадом готовится провести химическую атаку против отрядов вооружённой оппозиции. По словам представителя США, если это произойдёт сирийский лидер Башар Асад и его военные "заплатят высокую цену".