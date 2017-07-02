На Украине хотят создать реестр тех, кто приглашает посещавших Крым артистов

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На Украине хотят создать реестр тех, кто приглашает посещавших Крым артистов

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Вячеслав Кириленко. Фото: ©РИА Новости/Стрингер
По мнению украинского вице-премьера, за этими организаторами концертов нужно пристально следить.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил в "Твиттере", что нужно составить реестр тех, кто приглашает посещавших Крым артистов.

— СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня… Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно, — пишет украинский политик.

Напомним, что музыканта Дельфина не пустили на Украину выступать на фестивале Atlas Weekend 2017 из-за поездки в Крым несколькими месяцами ранее.

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