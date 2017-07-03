Четыре арабские страны на 48 часов продлят действие ультиматума Катару

Ранее Правительство Кувейта призвало Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет дать Дохе дополнительное время для ответа на выдвинутые условия.

Четыре арабские страны по предложению Кувейта решили продлить срок действия ультиматума Катару на 48 часов. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани намерен дать ответ на выдвинутые арабскими странами требования 3 июля.

Как сообщал Лайф, 5 июня Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке терроризма.

Позже Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет передали Катару условия для выхода из кризиса и отвели на их исполнение десять дней. Вечером 2 июля срок ультиматума истёк.