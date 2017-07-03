CNN пожаловался на отказ Twitter считать видео Трампа нарушением правил соцсети

Сотрудники соцсети не увидели в записи президента с "избиением" CNN элементов насилия по отношению к другим.

Телеканал CNN пожаловался на отказ соцсети Twitter считать недавнее видео Дональда Трампа с "избиением" компании нарушением своей политики.

— В "Твиттере" заявили, что недавнее видео президента Трампа, направленное против СМИ, не нарушает правил (микроблога), — говорится в сообщении телеканала.

В соответствии с правилами соцсеть может приостановить действие профиля пользователя, который размещает угрозы, нападки на людей, основанные на их религии, расе, половой принадлежности, включает оскорбления и агрессию в отношении других. Однако после изучения видеозаписи, где Трамп "наносит удары" человеку с логотипом CNN вместо лица, в "Твиттере", по всей видимости, не увидели в записи Трампа подобного содержимого.

— В "Твиттере" сказали, что рассмотрели видео с точки зрения трёх пунктов: политический контекст обсуждения твита, различные способы его интерпретации, а также отсутствие деталей в самой публикации, — заявили в телекомпании.

Ранее в CNN очень скупо отреагировали на видеозапись, в комментарии к публикации просто оставив слова заместителя пресс-секретаря Белого дома о том, что Трамп никогда не поощрял насилия.