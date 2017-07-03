Женщины в Белом доме получают в среднем на $21 тысячу меньше, чем мужчины

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Женщины в Белом доме получают в среднем на $21 тысячу меньше, чем мужчины

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Данные основаны на доходах работников аппарата администрации президента, опубликованных 30 июня.

Средняя годовая зарплата мужчин — сотрудников Белого дома составляет $105,4 тысячи, а женщин — $84,4 тысячи, что на $21 тысячу меньше. Таким образом, на каждые 80 центов женского дохода мужчины получают один доллар, пишет CNN со ссылкой на открытые данные.

Как сообщал Лайф, администрация президента США направила в конгресс открытый доклад, в котором содержатся сведения о зарплате сотрудников Белого дома. Согласно документу, ежегодное жалование работников аппарата варьируется от $30 тысяч до 179 тысяч. Речь идёт о зарплате 377 человек.

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