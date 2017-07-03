СМИ: Касперский готов раскрыть свой программный код властям США

Глава "Лаборатории Касперского" сообщил журналистам, что готов даже выступить в Конгрессе США, чтобы доказать, что его компания не действует злонамеренно.

Международная компания "Лаборатория Касперского" никогда не получала какой-либо поддержки со стороны властей России, а её деятельность была всегда направлена лишь на обеспечение кибербезопасности. Об этом в интервью агентству "Ассошиэтед пресс" заявил глава компании Евгений Касперский. И чтобы доказать свои слова, компания даже готова раскрыть властям США исходный код разрабатываемых ею программ, подчеркнул бизнесмен.

— Если США нужно, мы можем раскрыть исходный код. Также я готов выступить на слушаниях перед законодателями в Конгрессе США. Я сделаю всё возможное, чтобы доказать, что мы не действуем злонамеренно, — приводит слова Евгения Касперского агентство.

Как ранее сообщал Лайф, американские сенаторы заявили о намерении запретить Министерству обороны США использовать антивирус Касперского из-за опасений влияния российского правительства. Отметим, данное заявление было сделано в день визита агентов ФБР в дома проживающих в США сотрудников "Лаборатории Касперского". В то же время "Лаборатория Касперского" отвергла подозрения сената США о связях с Кремлём.