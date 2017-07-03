Украинская соцсеть хочет заманить пользователей с помощью фишки "ВКонтакте"

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Украинская соцсеть хочет заманить пользователей с помощью фишки "ВКонтакте"

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Представители Ukrainians заявили, что хотят ввести возможность прослушивать музыку.

Представители украинской соцсети Ukrainians, которую хотят сделать альтернативой запрещённому в стране сайту "ВКонтакте", заявили, что хотят привлечь 5 миллионов пользователей с помощью сервиса для прослушивания музыки. СМИ Украины напоминают, что такая же опция есть в соцсети "ВКонтакте".

<p>Соцсеть Ukrainians</p>

При этом соосновательница проекта Александра Струмчинская уже заявляла, что они хотят сделать уникальную соцсеть. Как сообщается, сейчас в ней зарегистрировано порядка 210 тысяч человек.

— Мы не будем использовать пиратский контент, зато договариваемся об интеграции сервисов, с помощью которых пользователи будут иметь возможность слушать, распространять, загружать любимую музыку, — заявила Струмчинская.

Пользователям обещают дать возможность зарабатывать деньги на уникальном контенте, который они будут публиковать. Однако механика заработка и вывода средств пока не объясняется.

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