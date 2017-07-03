В Тюмени кота раскрасили в цвета радуги

В Тюмени неизвестные раскрасили белого кота в цвета радуги. На это обратили внимание жители города, которые разместили фотографию животного в социальных сетях. Шерсть на голове кота выкрашена в оранжевый, а хвост — в фиолетовый. Помимо того, на его боку выведена краской надпись "зоомир".
Интернет-пользователи были возмущены подобным отношением к животному, назвав это издевательством.
Ранее Лайф писал о том, что в Краснодарском крае зоозащитники спасли выкрашенных в розовый цвет самоедских собак. По информации активистов, животные использовались для фотосессий на улицах курортных городов.
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