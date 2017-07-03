В Кремле переадресовали вопрос о новом руководстве Почты России правительству

Теперь временно исполняющим обязанности генерального директора компании является Ольга Осина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что кадровые перестановки в Почте России не находятся в компетенции Кремля, и переадресовал этот вопрос журналистов российскому правительству.

— Это тема правительства, — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать назначение Ольги Осиной на пост врио гендиректора Почты России.

О том, что Осина станет врио руководителя, сообщил министр связи Николай Никифоров. Дмитрий Страшнов покинул должность генерального директора в связи с тем, что у него истёк контракт.