Митя Фомин после высказываний во Львове оказался в базе "Миротворца"

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Митя Фомин после высказываний во Львове оказался в базе "Миротворца"

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Певец Митя Фомин. Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Экс-солист HI-FI открыто заявил, что Крым — это Россия, за что в результате и поплатился.

Бывшего солиста популярной в 90-е группы HI-FI Митю Фомина внесли в "чистилище" скандального сайта "Миротворец". Украинские радикалы не смогли простить исполнителю его высказываний о российском Крыме и объявили охоту на "голубя мира", как назвал себя сам Фомин.

Кроме того, находясь во Львове, певец подчеркнул, что на Украине у него много друзей, поэтому он не боялся приезжать в страну.

Теперь визиты Фомина в Незалежную, по всей видимости, окажутся под вопросом, поскольку администраторы "Миротворца" убедительно призвали СБУ обратить внимание на экс-солиста HI-FI.

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