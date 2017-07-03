Митя Фомин после высказываний во Львове оказался в базе "Миротворца"

Экс-солист HI-FI открыто заявил, что Крым — это Россия, за что в результате и поплатился.

Бывшего солиста популярной в 90-е группы HI-FI Митю Фомина внесли в "чистилище" скандального сайта "Миротворец". Украинские радикалы не смогли простить исполнителю его высказываний о российском Крыме и объявили охоту на "голубя мира", как назвал себя сам Фомин.

Кроме того, находясь во Львове, певец подчеркнул, что на Украине у него много друзей, поэтому он не боялся приезжать в страну.

Теперь визиты Фомина в Незалежную, по всей видимости, окажутся под вопросом, поскольку администраторы "Миротворца" убедительно призвали СБУ обратить внимание на экс-солиста HI-FI.