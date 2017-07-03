В Гидрометцентре пообещали москвичам жаркую середину лета

Синоптики отмечают, что по-настоящему летние деньки всё-таки настанут и уже в скором времени.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг заявление специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, который посоветовал не ждать жаркого лета в Центральной России. По словам Вильфанда, тёплые деньки всё-таки наступят, причём уже во второй половине июля.

— Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой 25 градусов и выше, — приводят слова Вильфанда. — Но не на всё время, такой прогноз не значит, что весь период будет такой тёплый, но по-настоящему летние тёплые дни всё же будут.

Ранее Тишковец заявлял, что в этом году москвичи вряд ли смогут открыть купальный сезон.