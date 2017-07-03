PR-менеджер Бабкиной о её "непопулярности" в Омске: У каждого своё мнение

По словам Константина Филиппова, исполнительница споёт не только на празднике, но и выступит на следующий день.

PR-менеджер Надежды Бабкиной Константин Филиппов рассказал Лайфу, что исполнительница не намерена отменять выступление в Омске. Кроме того, Надежде Бабкиной поступило предложение провести концерт и на следующий день.

— Билеты куплены, в Омск Надежда Бабкина едет. Есть предложения по поводу концерта на следующий день, — отметил Филиппов.

При этом Константин Филиппов подчеркнул, что отменять выступление никто не собирается. Что касается просьбы депутата регионального заксобрания Вячеслава Стручаева мэру Омска Вячеславу Двораковскому, PR-менеджер уверен, что это не станет причиной отмены концерта, ведь "у каждого своё мнение".