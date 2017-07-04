Фанат набил тату на ягодице после ухода Джона Терри из "Челси"

Преданный поклонник "Астон Виллы" не верил, что экс-капитан сборной Англии может перейти в бирмингемский клуб.

Болельщик английского футбольного клуба "Астон Вилла" Гай Хаггинс набил на своей ягодице татуировку с именем бывшего капитана "Челси" Джона Терри. Об этом фанат бирмингемской команды сообщил на своей странице в "Твиттере".

В апреле текущего года в СМИ появилась информация об уходе Джона Терри из "Челси". Футболист даже написал прощальное письмо владельцу лондонского клуба Роману Арбамовичу, в котором рассказал о "лучшей эре" "Челси", наступившей с приходом в команду миллиардера.

Узнав об этом, фанат Хаггинс высказал предположение, что Терри не присоединится к подопечным Стива Брюса (главного тренера "Астон Виллы"), поэтому пообещал в "Твиттере" сделать себе на ягодице тату с именем английского футболиста, если это всё же произойдёт. Вопреки ожиданиям болельщика, 3 июля экс-капитан сборной Англии объявил о переходе в состав бирмингемской команды.

Тогда Хаггинс не стал отказываться от своих слов и за 40 фунтов всё же набил татуировку.