Жена экс-ведущего Top Gear Ричарда Хаммонда поставила ему ультиматум

По словам Минди, если супруг попадёт в третью аварию, ему придётся покинуть телевидение.

Супруга экс-ведущего Top Gear Ричарда Хаммонда рассказала, что поставила ему ультиматум. По словам Минди, в случае третьей аварии Ричард должен будет покинуть телевидение. Таким образом, у горячо любимого многими автолюбителями ведущего остаётся всего один шанс остаться в профессии.

— Я действительно сказала: "Ещё одна авария — и ты уходишь. У тебя уже было два захода", — рассказала Минди в эфире ITV.

Напомним, последний раз Ричард серьёзно пострадал, когда его авто сошло с дистанции во время гонок в швейцарском кантоне Санкт-Галлен. Сейчас он вернулся к работе, но вряд ли сможет сесть за руль в ближайшие полгода.