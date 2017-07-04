Трамп в "Твиттере" ответил на пуск ракеты КНДР

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Трамп в "Твиттере" ответил на пуск ракеты КНДР

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Пхеньян запустил снаряд с территории провинции Пхёнан-Пукто, он упал в исключительной экономической зоне Японии.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал очередной запуск северокорейской ракеты. В "Твиттере" он раскритиковал позицию лидера КНДР Ким Чен Ына.

— Северная Корея только что запустила очередную ракету. У этого парня [Ким Чен Ына] есть что-то лучшее в его жизни? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут мириться с этим дальше. Возможно, Китай сделает тяжёлый шаг в сторону Северной Кореи и окончательно покончит с этой чушью! — заявил глава Белого дома.

Напомним, КНДР запустила снаряд с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем. Ракета пролетела несколько сотен километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.

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