В КНДР заявили, что пуск ракеты не представлял угрозы для стран-соседей

Снаряд пролетел более 900 км и рухнул в исключительной экономической зоне Японии.

В Северной Корее заявили, что пуск межконтинентальной ракеты был безопасным для стран-соседей. По данным Пхеньяна, это обусловлено тем, что испытание проходило при максимальном угле возвышения.

— Испытание было проведено с максимальным углом возвышения и не оказало никакого негативного влияния на безопасность соседних государств, — отмечается в распространённом заявлении Северной Кореи.

Как ранее сообщалось, запуск был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем.