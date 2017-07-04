Bloomberg: Разблокировать iPhone можно будет с помощью 3D-сканирования лица

По данным агентства, компания Apple в настоящее время работает над внедрением новой технологии.

Пользователи iPhone смогут не только снимать блокировку со смартфонов с помощью 3D-сканера лица, но и использовать новую технологию для проведения платежей и активации приложений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что iPhone сможет сканировать лицо за сотые доли секунды даже в том случае, если телефон будет лежать на столе, а не будет поднесён к лицу пользователя. Также сообщается о тестировании технологии сканирования сетчатки глаза. Когда именно будут внедрены нововведения, неизвестно.

Ранее Лайф сообщил, что характеристики iPhone 8 будут скромнее, чем ожидалось. В частности, устройство пока не будет распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей.