Пушков о запуске ракеты КНДР: Видимо, подарок ко Дню независимости США

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в "Твиттере" прокомментировал запуск ракеты КНДР. Он подчеркнул, что это является своеобразным подарком страны на День независимости США.
Ким Чен Ын запустил еще одну баллист. ракету в стор.США. Видимо, подарок ко Дню независимости. Пхеньян резко отвечает на жесткую игру Трампа— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 июля 2017 г.
Напомним, сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем. Снаряд пролетел несколько сотен километров и упал в исключительной экономической зоне Японии. Позже в КНДР заявили, что пуск ракеты не представлял угрозы для стран-соседей.
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