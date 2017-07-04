Пушков о запуске ракеты КНДР: Видимо, подарок ко Дню независимости США

Снаряд пролетел несколько сотен километров и упал в исключительной экономической зоне Японии. Позже Северная Корея заявила, что пуск ракеты не представлял угрозы для стран-соседей.

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в "Твиттере" прокомментировал запуск ракеты КНДР. Он подчеркнул, что это является своеобразным подарком страны на День независимости США.

Ким Чен Ын запустил еще одну баллист. ракету в стор.США. Видимо, подарок ко Дню независимости. Пхеньян резко отвечает на жесткую игру Трампа — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 июля 2017 г.

Напомним, сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем. Снаряд пролетел несколько сотен километров и упал в исключительной экономической зоне Японии. Позже в КНДР заявили, что пуск ракеты не представлял угрозы для стран-соседей.