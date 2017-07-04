Польша намерена наложить вето на вступление Украины в ЕС из-за Бандеры

По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, процессам евроинтеграции Киева мешает спорная трактовка исторических фактов, а в частности оценка действий УПА.

Власти Польши воспользуются правом вето на голосовании по вопросу вступления Украины в Евросоюз, если исторические разногласия между Киевом и Варшавой не будут разрешены. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По сути, он повторил тезис председателя правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который ранее заявил, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков", и предупредил украинского лидера Порошенко, что "с Бандерой он в Европу не войдёт".

— Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу не войдёте, — развивает свою мысль Ващиковский. — Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определённые проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твёрдо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве.

Напомним, в прошлом году в Нидерландах провели референдум, на котором граждане выступили против ассоциации с Украиной. Затем власти Евросоюза договорились о согласии страны на это при условии, что ассоциация не станет шагом к получению Украины членства в ЕС и не даст украинцам права на проживание или работу в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассчитывают, что соглашение, которое предусматривает ассоциацию между Украиной и ЕС, начнёт действовать с 1 сентября.