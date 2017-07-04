Оппозиционер Вячеслав Мальцев скрылся от следствия, уехав из России

По данным СМИ, саратовский политик планировал отправиться в Молдавию, однако он туда не смог попасть из-за того, что его не пустили через Украину.

Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России сразу после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. По словам пресс-секретаря движения "Русский марш" Дениса Романова, саратовский политик узнал о том, что его намерены арестовать и решил скрыться от следствия.

— Он хотел в Молдавию поехать, но через Украину не пустили. Он позже скажет, где остановится окончательно, — приводит слова Романова "Дождь".

11 июня сообщали об обысках у Мальцева, которые проходили в его доме в деревне Лохино Московской области.