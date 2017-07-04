Во Франции задержали контрабандиста с 91 тыс. евро в желудке

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Во Франции задержали контрабандиста с 91 тыс. евро в желудке

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Фото: © РИА Новости/Ирина Калашникова

Мужчину задержали из-за подозрений в провозке марихуаны, однако вместо наркотиков у него нашли деньги.

В аэропорту Страсбурга задержали контрабандиста, который пытался провезти во Францию 91 тысячу евро в желудке. Об этом сообщает Bfmtv.

По данным СМИ, мужчину задержали из-за подозрений в провозке марихуаны. Правоохранители попросили его пройти рентген. Наркотиков у него не нашли, зато в желудке мужчины обнаружили девять презервативов, в которых находилось в общей сложности 79 тысяч евро и 13 тысяч швейцарских франков (почти 12 тысяч евро).

Отметим, что раньше задержанный жил в Испании и работал посудомойщиком на Балеарских островах.

Ранее сообщалось о том, что американка пыталась провезти в инвалидном кресле кокаин на $450 тысяч. Ещё одна изобретательная девушка хотела ввезти в Америку героин, замаскировав его под свои ягодицы.

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