Царёв объяснил, чего недосчиталась Украина, оценивая убытки от войны в Донбассе

Украинский политик считает, что в сумму $50 млрд, озвученную киевскими властями, не вошли многомиллионные косвенные потери.

Экс-депутат Верховной рады, украинский политик Олег Царев оценил заявление замминистра обороны страны Ивана Руснака о том, что Украина потеряла из-за конфликта в Донбассе $50 млрд. По словам Царева, эти цифры соответствуют действительности только в том случае, если представитель официального Киева недосчитался косвенных убытков, которые сами по себе могут составить астрономические суммы.

— Пятьдесят миллиардов долларов — это только прямые потери, которые можно подтвердить. Но могут быть еще косвенные — это потеря инвестиции, ухудшение общего инвестиционно климата на Украине. А если добавить туда еще и подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом и потерю рынка с Россией, которые не считаются прямым рублем, то были бы гораздо больше суммы, — комментирует он.

По словам Царева, эти косвенные потери достаточно сложно подсчитать, поскольку здесь, как и в бизнесе, встает вопрос, связанным с таким понятием как упущенная выгода.

— Это не то что, например, вытащили у вас из кармана кошелек с десятью тысячами рублей, и вы тут же можете подсчитать понесенный ущерб. Здесь совершенно другой, более сложный расчет, — добавил политик.

Добавим, дополнительный убытки Киев несет из-за расторжения договора о военно-техническом сотрудничестве в Россией, действовавшего с 1993 года, официальный Киев объявил в мае 2015 года. Ударили по карману Незалежной и введенные Москвой с 1 января 2016 года ограничения на транзит украинских товаров в Казахстан, Киргизию и другие азиатские страны. Еще одна статья расходов — газовая война, когда развернулась между Газпромом и Нафтогазом, а также Крымский мост, благодаря чем в порты Мариуполя и Бердянска будет заходить меньше судов.