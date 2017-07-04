Взятый в плен майор ВСУ заявил о подготовке кровавых провокаций перед G20

Разведка ДНР поймала украинского военнослужащего вблизи посёлка Пески. При себе у него была флеш-карта с документами.

Бойцы Вооружённых сил ДНР взяли в плен майора 128-й отдельной горнопехотной бригады. В настоящее время он даёт показания. В том числе задержанный рассказал, что командование ВСУ готовит кровавые провокации накануне встречи G20. Подробности уточняются.

При себе у майора была флеш-карта с документами. Среди прочих файлов на накопительном устройстве было боевое распоряжение на применение сил и средств артиллерии ВСУ по Донецку.

Напомним, ранее Лайф рассказал об обстрелах города Горловки в ДНР прошлой ночью. Местная жительница призналась, что успокаивает себя, представляя, что звуки разрывов снарядов — это звуки салюта.