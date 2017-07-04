Мара Багдасарян будет продавать колбасу, чтобы погасить штрафы за нарушение ПДД

В марте 2017 года суд назначил гонщице свыше 200 тысяч рублей штрафа по итогам 12 заседаний о нарушении правил дорожного движения.

Стритрейсерша Мара Багдасарян устроилась на работу в ООО "Нучар" — компанию по продаже мясных и колбасных изделий, которой владеет её отец. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Гонщица будет отвечать за работу с закупщиками. Зарплата Мары Багдасарян составит 50 тысяч рублей в месяц, но 15% из них уйдут на оплату многочисленных штрафов.

Мара Багдасарян стала известна после полицейской погони за "гелендвагеном" в мае 2016 года в Москве. Молодёжь из богатых семей демонстративно нарушала правила дорожного движения, провоцируя инспекторов, и записывала гонку на видео.

Ранее девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства за использование поддельного больничного. Стритрейсерше приходилось убираться в ГБУ "Жилищник", орудуя веником и совком. Однако в последнее время она стала всё чаще прогуливать обязательные работы, за что ей теперь грозят новые неприятности. На прошлой неделе девушку задерживали трижды.