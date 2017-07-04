Минкомсвязь просит ввести уголовное наказание за селфи на охраняемых объектах

По замыслу авторов инициативы ужесточение ответственности поможет сократить количество случаев, когда люди гибнут по неосторожности в опасных местах в процессе фотографирования.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное самовольное проникновение на охраняемые объекты. Об этом говорится в опубликованном проекте документа.

— Вносимый проект федерального закона расширяет перечень объектов, охраняемых в соответствии с законодательством РФ о ведомственной или государственной охране, за неоднократное самовольное проникновение на которые лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Предполагается, что такая мера позволит существенно сократить случаи проникновения на рассматриваемые объекты любителей экстремальных съёмок и других правонарушителей, — говорится в пояснительной записке.

Отметим, случаи, когда люди жертвуют жизнью ради впечатляющих селфи, происходят постоянно. Так, в погоне за эффектным кадром в июне трое детей погибли в Приморье под колёсами поезда, а в марте в Москве подросток сорвался с башенного крана.