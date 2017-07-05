Константин Ярошенко написал Трампу письмо

Россиянин просит у американского президента разрешения вернуться на родину и надеется на "гуманность и понимание трудной ситуации".

Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее заключение в американской тюрьме "Форт-Дикс", написал письмо Дональду Трампу. Как пишут "Известия", россиянин просит президента США о возвращении на родину.

Письмо на имя Трампа было передано в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне 4 июля. Ярошенко в своём обращении обращает внимание, что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но рассчитывает на "гуманность и понимание трудной ситуации".

— Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное — моей семьи. Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечёт за собой серьёзные последствия, — цитирует газета российского лётчика.

— Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России, — написал Ярошенко.

"Известия" также сообщают, что письмо Трампу с просьбой о помиловании направили супруга лётчика Виктория и его дочь Екатерина.

Ранее Лайф сообщал об очередном отказе Соединённых Штатов перевести Ярошенко в Россию в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче осуждённых. Об этом сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.