Банк России лишил лицензии Московский национальный инвестиционный банк

По величине активов на 1 мая данная организация занимала 505-е место в банковской системе страны.

Банк России с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского национального инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении регулятора, которое опубликовано на официальном сайте ЦБ.

Отметим, что данный банк — участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая он занимал 505-е место в банковской системе России.

Напомним, ранее ЦБ аннулировал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух небанковских кредитных организаций — "Фидбэк" и "Расчётный финансовый дом".