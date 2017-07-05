Захарова заверила, что РФ занимается судьбой задержанного под Луганском Агеева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Посольство РФ в Киеве прилагает усилия, чтобы помочь задержанному россиянину. Так она ответила на слухи о якобы бездействии МИД.
— Обратили внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева. Это не соответствует действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева, — сказала Захарова.
Напомним, в конце июня Би-би-си сообщил, что Виктор Агеев — военнослужащий, который якобы был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался служить в армии по контракту. В Минобороны уточнили, что мужчина проходил срочную службу, но уволился в запас ещё в мае 2016 года.
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