Захарова заверила, что РФ занимается судьбой задержанного под Луганском Агеева

Ранее стало известно, что россиянина заключили в СИЗО. Мужчину обвиняют в пособничестве терроризму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Посольство РФ в Киеве прилагает усилия, чтобы помочь задержанному россиянину. Так она ответила на слухи о якобы бездействии МИД.

— Обратили внимание на публикации в СМИ о том, что Министерство иностранных дел якобы не занимается судьбой Агеева. Это не соответствует действительности. Российское посольство в Киеве активно занимается судьбой задержанного на Украине российского гражданина Агеева, — сказала Захарова.

Напомним, в конце июня Би-би-си сообщил, что Виктор Агеев — военнослужащий, который якобы был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался служить в армии по контракту. В Минобороны уточнили, что мужчина проходил срочную службу, но уволился в запас ещё в мае 2016 года.