Синоптики ответили Жириновскому на требование разогнать Мосгидромет

Парламентарий пожаловался на неточный прогноз синоптиков, из-за которого промок буквально до нитки.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков прокомментировал требование лидера ЛДПР Владимира Жириновского разогнать Мосгидромет из-за неточных прогнозов.

— Во всём мире никто не застрахован от ошибки. Прогноз потому и называется прогнозом, потому что могут возникать погрешности. Если мы бы называли это фактом, то было бы всё иначе, — пояснил Цыганков.

Синоптик также ответил на возмущение Жириновского, почему метеорологи не могут посмотреть в окно и, увидев тучи, предупредить о дожде.

— Размер Москвы сами знаете какой. Это значит, во всех районах посадить по метеорологу, чтобы они смотрели в окно и предупреждали...Нет. Есть три станции в Москве и несколько в Подмосковье, которые считывают изменения погоды, — отметил Цыганков.

В Росгидромете также призывают не разгонять, а развивать структуру. По словам Цыганкова, все неточности и ошибки анализируются и учитываются.

Как ранее сообщал Лайф, Владимир Жириновский посетовал, что впервые промок до нитки, попав под дождь. При этом он уверен, что во всём виноваты синоптики и необходимо разогнать Мосгидромет.