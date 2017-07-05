Даниила Гранина похоронят рядом с Анной Ахматовой

О смерти писателя стало известно прошлой ночью. Даниил Александрович скончался на 99-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Даниила Гранина могут похоронить на Комаровском поселковом кладбище под Петербургом рядом с супругой. Отмечается, что в том же месте находится и могила известной поэтессы XX века Анны Ахматовой.

Ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко выразил соболезнования близким Гранина и поручил правительству заняться подготовкой похорон.

Отметим, начиная с 1950-х на Комаровском кладбище наряду с местными жителями хоронили известных людей. Похороны Анны Ахматовой состоялись 10 марта 1966 года. Также на кладбище расположены могилы литературоведа Виктора Жирмунского, художника Натана Альта (он написал известный портрет Ахматовой в синем платье, сидящей на стуле), писательницы Веры Пановой и проч.