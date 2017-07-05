Составлен рейтинг самых популярных российских городов среди туристов

Согласно данным аналитиков, в среднем отдыхающие тратили на проживание чуть более трёх тысяч рублей в сутки.

Эксперты составили рейтинг самых популярных российских городов среди туристов в первом полугодии текущего года. Об этом сообщает портал аналитического агентства "Турстат".

Так, в тройке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. За ними следуют Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар. Закрывают десятку Ярославль, Кисловодск и Вологда.

Отметим, что в среднем туристы тратили на проживание 3,2 тыс. руб. в сутки и останавливались на три ночи.

Самым дорогим городом стал Сочи, где туристы тратили 3,7 тысячи руб. за сутки, а самым дешёвым оказался Нижний Новгород, где переночевать можно было за 2,6 тысячи руб.

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