Министр связи раскритиковал перенос вступления в силу "пакета Яровой" на 5 лет

Николай Никифоров отметил, что темпы внедрения новых мер будут различаться в разных регионах России и на разных типах объектов связи, но сам процесс откладывать нельзя.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что министерство считает нецелесообразным переносить вступление в силу пакета антитеррористических мер с 2018 на 2023 год.

— В правительство поступило предложение о переносе "закона Яровой" на 2023 год. Наше министерство готовило отзыв на законопроект, мы посчитали нецелесообразным перенос на 2023 год. Просто откладывать вступление норм на 2023 год — это контрпродуктивно, это попытка вообще куда-то перенести в непонятную перспективу, — пояснил министр.

По его словам, в настоящее время в аппарате правительства проходят консультации и совещания по поводу детального плана внедрения норм из "пакета Яровой".

— Мы поддержали дату вступления в силу с 1 июля 2018 года, но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как норма будет внедряться. Думаю, на следующей неделе мы увидим согласованную позицию относительно того, в каком виде законопроект может быть принят, — добавил Никифоров.

Глава Минкомсвязи уточнил, что всего процесс внедрения может занять от трёх до пяти лет.

— Ищем компромисс и считаем, что он может быть найден, — резюмировал он.

Напомним, согласно пакету антитеррористических законов, предложенному депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, с июля 2018 года операторы связи обязуются до полугода хранить информацию об активности своих клиентов.