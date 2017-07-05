Футболистов сборной России оставили без премий после Кубка конфедераций

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Футболистов сборной России оставили без премий после Кубка конфедераций

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Президент РФС Виталий Мутко. Фото: © РИА Новости/ Максим Богодвид

По словам Мутко, спортсмены могли бы получить материальное поощрение только за выход из группы.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после "правительственного часа" в Госдуме рассказал журналистам, что игроки сборной России по футболу не получат премиальных после Кубка конфедераций — 2017.

Футболистов сборной России оставили без премий после Кубка конфедераций — 2017.

— Премиальных игроки сборной России не получат, — отметил Мутко. — Премиальные были бы за выход из группы.

Напомним, футболистам сборной России не удалось пробиться в полуфинал Кубка конфедераций — 2017. В решающем матче спортсмены уступили мексиканцам 1:2. Позже главный тренер команды заявил, что вратарь Игорь Акинфеев и дальше "будет радовать" болельщиков.

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