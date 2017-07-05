"Потеряшка" Трамп не заметил собственный лимузин, припаркованный под носом

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"Потеряшка" Трамп не заметил собственный лимузин, припаркованный под носом

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Американский лидер растерянно посмотрел по сторонам и, не увидев своей машины, грустно побрёл в неизвестном направлении.

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию на базе морской авиации Эндрюс в городе Кэмп-Спрингс (штат Мэриленд). Спустившись по трапу самолёта, он не заметил собственный лимузин, припаркованный прямо у него под носом. Растерявшись, Трамп направился пешком в неизвестном направлении. Но на помощь американскому лидеру подоспел один из его бодигардов, который деликатно указал своему шефу на машину, которая всё это время ожидала его появления, сообщают "Дни.ру".

К слову, политик уже неоднократно попадал в неловкие ситуации. Известен случай, когда Трамп вышел из Овального кабинета, напрочь забыв подписать указы. А однажды во время исполнения гимна в Белом доме американский президент забыл положить руку на сердце. На помощь пришла супруга Меланья: она "незаметно" ткнула рассеянного мужа в бок. Тем не менее этот жест заметили все.

Кроме того, казусы постоянно происходят с Дональдом Трампом во время рукопожатий: он это делает то слишком сильно, то слишком вяло, то, как в случае с фрау Меркель, и вовсе забывает подать руку. Но есть и ещё один фейл, который Трампу не простят его противники: президент США оставил полную позитива запись в книге музея Холокоста.

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