В Крыму ответили на желание Януковича вернуть полуостров в состав Украины

По словам местного парламентария, это вряд ли может произойти, потому что жители региона уже сделали свой выбор на референдуме.

Заместитель председателя Совета министров Крыма и постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал Лайфу заявление Януковича о желании вернуть полуостров в состав Украины. Он подчеркнул, что в ближайшее время это вряд ли может произойти, потому что жители полуострова уже сделали свой выбор на референдуме.

— Но я уверен, что это может состояться в исторической перспективе, когда Украина вернётся к своим историческим и цивилизационным корням. Ситуация, которая сейчас складывается в отношениях России и Украины, — абсурдная. Всем ясно, что у нас общие предки и поделить их не удастся. Надо идти тем путём, который предначертан историей и нашей цивилизационной близостью, — заявил Мурадов.

Также он подчеркнул, что страна должна наладить конструктивные и союзнические отношения с Россией.

— Крым — это вектор для движения самой Украины. Когда произойдёт отрезвление в этом государстве, тогда и решатся все вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, — заключил политик.

Напомним, ранее экс-президент Украины заявил о желании вернуть Крым в состав Украины.