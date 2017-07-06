Перед саммитом G20 в Гамбурге радикалы подожгли автосалон Porsche

В Гамбурге подожгли восемь дорогостоящих автомобилей Porsche на парковке одноимённого салона. В полиции подозревают, что к преступлению причастны радикалы, которые выступают против проведения саммита "Большой двадцатки".
#Feuer im Hamburger #Porsche-Zentrum: Brandstiftung in Zusammenhang mit #G20-Gipfel vermutet https://t.co/TsmgiErA2W pic.twitter.com/7zjIadTUcB— Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) 6 июля 2017 г.
Отмечается, что на месте происшествия преступники оставили много улик, однако пока полицейские никого не смогли задержать.
Стоит отметить, что в последние дни немецкие радикалы организовывали несколько акций протеста из-за предстоящего в Гамбурге саммита G20. Так, 5 июля сообщалось, что во время беспорядков пострадали четверо полицейских.
Саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Гамбурге 7–8 июля.
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