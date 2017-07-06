Путин прокатился на первом отечественном VIP-лимузине из "Кортежа"

По словам главы Минпромторга, результат труда российских разработчиков удовлетворил лидера страны.

Президент Росии Владимир Путин уже протестировал новейшую разработку российского автопрома — VIP-лимузин для высших чиновников. Первая партия этих авто поступит в распоряжение ФСО уже до конца года 2017. Как рассказал "Известиям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава государства охарактеризовал новинку положительно.

— Президент познакомился с проектом, видел разные его этапы. На "прототипе А" даже ездил, "прототип Б" показать не успели, — пояснил глава Минпромторга.

Реализация проекта "Кортеж" ведётся с 2012 года по личному поручению президента России. Речь идёт о создании автомобилей представительского класса, в частности минивэнов, лимузинов, седанов и внедорожников. Известно, что одной из площадок для производства автомобилей проекта "Кортеж" станет автобусный завод ЛиАЗ, расположенный в подмосковном Ликино-Дулёве. Ожидается, что лимузин из "Кортежа" задействуют в церемонии инаугурации президента в 2018 году.