Путин прокатился на первом отечественном VIP-лимузине из "Кортежа"

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Путин прокатился на первом отечественном VIP-лимузине из "Кортежа"

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Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта "Кортеж»

Фото: © РИА Новости/Сергей Субботин

По словам главы Минпромторга, результат труда российских разработчиков удовлетворил лидера страны.

Президент Росии Владимир Путин уже протестировал новейшую разработку российского автопрома — VIP-лимузин для высших чиновников. Первая партия этих авто поступит в распоряжение ФСО уже до конца года 2017. Как рассказал "Известиям" министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава государства охарактеризовал новинку положительно.

— Президент познакомился с проектом, видел разные его этапы. На "прототипе А" даже ездил, "прототип Б" показать не успели, — пояснил глава Минпромторга.

Реализация проекта "Кортеж" ведётся с 2012 года по личному поручению президента России. Речь идёт о создании автомобилей представительского класса, в частности минивэнов, лимузинов, седанов и внедорожников. Известно, что одной из площадок для производства автомобилей проекта "Кортеж" станет автобусный завод ЛиАЗ, расположенный в подмосковном Ликино-Дулёве. Ожидается, что лимузин из "Кортежа" задействуют в церемонии инаугурации президента в 2018 году.

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