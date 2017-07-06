США начнёт поставки систем ПВО Patriot в Польшу

Соответствующей договорённости страны достигли при переговорах во время визита в Варшаву президента Дональда Трампа.

Вашингтон и Варшава договорились о поставках американских систем противовоздушной обороны Рatriot. Ракетные комплексы должны поступить в страну до 2022 года. Об этом сообщил министр обороны Польши Антони Мачеревич на брифинге в Варшаве.

— Поставки начнутся в 2022 году, — сказал Мачеревич.

Подписание документа состоялось в четверг в польской столице во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа.

Министр обороны Польши подчеркнул также, что наличие систем Patriot позволит Польше "эффективно противодействовать" российским установкам "Искандер".

— Теперь это даёт безопасность перед любым врагом, который может Польше угрожать, — добавил Мачеревич.

Напомним, сейчас американский президент находится с визитом в Варшаве. Перед встречей с Трампом президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что численность американских войск на территории страны увеличится.