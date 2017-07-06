Захарова: Территория провинции Алеппо полностью очищена от ИГИЛ

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Захарова: Территория провинции Алеппо полностью очищена от ИГИЛ

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Фото:© РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Всего в ходе операции, проведённой правительственной армией Сирии при поддержке ВКС РФ, было освобождено порядка 1,5 тыс. кв. км.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что силы правительственной армии Сирии выдавили террористов в пустыню, тем самым освободив провинцию Алеппо от ИГИЛ*.

— Правительственные силы в результате успешной операции в районе трассы Итрия — Расафа к востоку от населённого пункта Ханассер сначала полностью блокировали игиловцев, а затем зачистили ханассерский котёл, выдавив террористов на открытую пустынную местность под удары ВКС России и ВВС Сирии, — сказала Захарова.

Накануне сообщалось, что ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Сирии новейшими крылатыми ракетами Х-10. Они атаковали объекты террористов на границе провинций Хама и Хомс.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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