Захарова: Территория провинции Алеппо полностью очищена от ИГИЛ

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что силы правительственной армии Сирии выдавили террористов в пустыню, тем самым освободив провинцию Алеппо от ИГИЛ*.
— Правительственные силы в результате успешной операции в районе трассы Итрия — Расафа к востоку от населённого пункта Ханассер сначала полностью блокировали игиловцев, а затем зачистили ханассерский котёл, выдавив террористов на открытую пустынную местность под удары ВКС России и ВВС Сирии, — сказала Захарова.
Накануне сообщалось, что ВКС РФ ударили по объектам боевиков в Сирии новейшими крылатыми ракетами Х-10. Они атаковали объекты террористов на границе провинций Хама и Хомс.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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