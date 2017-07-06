Синоптики рассказали, как обезопасить себя во время надвигающихся смерчей

Грозы, шквалы и смерчи вероятны в Центральном федеральном округе, Поволжье, Сибири, на Северном Кавказе, Ставрополье и в Краснодарском крае.

Смерчи лучше всего переждать дома, на улице не стоять под деревьями и рекламными щитами. Эти и другие советы, как вести себя при надвигающемся на Россию опасном погодном явлении, дал корреспонденту Лайфа начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Необходимости прятаться от смерча в метро нет, пояснил эксперт. Смерч вполне можно переждать дома. Главное — плотно закрыть окна и фоточки и отойти от них подальше (бывали случаи, когда упавшие на дом деревья или столбы убивали засмотревшихся в окно людей). Если шторм застал вас на улице — поспешите пройти в здание, не стойте под деревьями, рекламными щитами и другими плохо закреплёнными конструкциями.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что тёплого лета в России уже не будет и на страну движутся очередные погодные катаклизмы — грозы, шквалы и смерчи.

— Мощные циклоны будут ещё не раз выходить на территорию Российской федерации — это может быть Центральный федеральный округ, Поволжье Сибирь, Северный Кавказ, Ставрополье, Краснодарский край. Они будут сопровождаться образованием мощной конвективной грозовой облачности, а здесь возможны и град, и шквалы, и смерчи, — рассказал Юрий Варакин.

При этом синоптик пояснил, что в июле погода будет носить контрастный характер — так что грозы будут иногда сменяться тёплыми днями.