Песков опроверг, что Путин ездил на лимузине из проекта "Кортеж"

По словам пресс-секретаря президента, отечественный автомобиль пока ещё не готов.

Дмитрий Песков назвал преувеличенной информацию о том, что глава государства уже тестировал авто представительского класса из "Кортежа". При этом он отметил, что Владимир Путин видел "наброски" проекта.

— Эти наброски, скажем так, прототип, президент видел, действительно ему понравилось, но о тестировании пока, конечно, говорить преждевременно, — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что российский лидер уже протестировал VIP-лимузин для высших чиновников и новинка ему понравилась.