Аксёнов рассказал, куда уйдут уволенные крымские чиновники

Ранее глава республики объявил об отставке глав трёх министерств и об увольнении мэра Ялты.

Сергей Аксёнов заявил, что цель кадровых перестановок — правильно распределить полномочия между чиновниками, чтобы каждый из них занимался тем, что ему интересно, и занимал ту должность, на которой он реально может быть полезен.

— Каждый имеет склонность к определённому виду работы. В результате перестановок мы сможем добиться более эффективной работы. Я хочу коллегам сказать спасибо. Смена руководителей позволит дать толчок к развитию региона, повысить уровень взаимодействия между ведомствами, улучшит качество работы, — пояснил Аксёнов.

Он уточнил, что экс-глава Министерства топлива и энергетики Светлана Бородулина "уйдёт в бизнес".

— Светлана Алексеевна Бородулина изначально говорила, что хочет уйти в бизнес. Она выполнила задачу кризисного менеджера, а я выдержал данное ей обещание, — добавил Аксёнов.

Также глава республики отметил, что предложил экс-министру туризма Сергею Стрельбицкому перейти на должность заместителя министра. По словам Аксёнова, новое место найдётся и для уволенного мэра Ялты Андрея Ростенко. О будущем экс-министра ЖКХ Сергея Карпова пока данных нет.