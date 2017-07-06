Топ-менеджера "Магнита" осудили за кражу элитных часов

Сам Афромеев отмечал, что хотел вернуть дорогостоящий аксессуар владельцу, но не успел этого сделать.

Солнцевский суд Москвы признал топ-менеджера сети магазинов "Магнит" Алексея Афромеева виновным в краже элитных часов. Однако, принимая во внимание сделку со следствием и компенсацию ущерба, суд постановил наказать начальника финансового отдела аудита АО "Тандер" штрафом в 20 тысяч рублей.

Напомним, паблик Mash сообщал,что в мае Алексей Афромеев нашёл на полу аэропорта Внуково часы за полмиллиона рублей. Потенциального владельца он рядом не увидел, поэтому и увёз дорогостоящий аксессуар с собой в Краснодар.

По словам самого начальника отдела финансового аудита АО "Тандер", стоимость часов он узнал только через месяц, когда полицейские предъявили ему обвинение в краже. Сам топ-менеджер уверяет, что хотел вернуть дорогие часы владельцу, но не успел.