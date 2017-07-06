Киевский суд назначил Януковичу бесплатного адвоката по делу о госизмене

Ранее экс-президент Украины отозвал из процесса своих защитников, заявив, что "в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны".

Коллегия Оболонского районного суда Киева предоставила бывшему президенту Украины Виктору Януковичу адвоката из центра бесплатной правовой помощи, сообщает УНИАН. Теперь государственный защитник будет представлять интересы политика в процессе по уголовному делу о госизмене.

Кроме того, суд потребовал обеспечить явку адвоката на очередное заседание, которое состоится 12 июля в 10:00 в Оболонском районном суде.

Ранее стало известно, что Янукович отозвал своих защитников из процесса о госизмене и обратился в Генпрокуратуру Украины с встречным иском к представителям нынешней киевской власти. Экс-президент требует возбудить дело о государственном перевороте и вызвать на допрос Авакова, Кличко, Луценко, Наливайченко, Парубия, Турчинова, Тягнибока, Яценюка и других причастных к насильственному захвату власти лиц.