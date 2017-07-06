Киевский суд назначил Януковичу бесплатного адвоката по делу о госизмене

Коллегия Оболонского районного суда Киева предоставила бывшему президенту Украины Виктору Януковичу адвоката из центра бесплатной правовой помощи, сообщает УНИАН. Теперь государственный защитник будет представлять интересы политика в процессе по уголовному делу о госизмене.
Кроме того, суд потребовал обеспечить явку адвоката на очередное заседание, которое состоится 12 июля в 10:00 в Оболонском районном суде.
Ранее стало известно, что Янукович отозвал своих защитников из процесса о госизмене и обратился в Генпрокуратуру Украины с встречным иском к представителям нынешней киевской власти. Экс-президент требует возбудить дело о государственном перевороте и вызвать на допрос Авакова, Кличко, Луценко, Наливайченко, Парубия, Турчинова, Тягнибока, Яценюка и других причастных к насильственному захвату власти лиц.
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