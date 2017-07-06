Выявлен новый вирус, подписывающий пользователей Android на платные сервисы

По словам экспертов, троянец разработали специально для России китайские программисты.

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус для смартфонов с операционной системой Android, который незаметно подписывает россиян на платные сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что общее количество заражений в настоящее время составило 3,816 тысячи.

Как говорится в сообщении компании, троян умеет заходить на сайты операторов "большой четвёрки" и получать подтверждение подписки на платные сервисы.

Исследователи "Лаборатории Касперского" выяснили, что троянец был создан специально для России группой разработчиков, говорящих на китайском языке.